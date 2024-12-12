"Ювентус" завдав поразки "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли ніяк не може вибратися з кризи.

"Ювентус" переміг "Манчестер Сіті" в домашньому матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи "б'янконері" забили в другому таймі. На 53-й хвилині рахунок у грі відкрив Душан Влахович.

На 75-й хвилині "Стара синьйора" подвоїла свою перевагу – голом відзначився Вестон Маккенні, який шістьма хвилинами раніше з'явився на заміну.

Огляд матчу "Ювентус" – "Манчестер Сіті"

Таким чином, безвиграшна серія команди Хосепа Гвардіоли у Лізі чемпіонів продовжилася до трьох матчів. Раніше "городяни" зазнали нищівної поразки від "Спортинга" (1:4) і зіграли внічию з "Феєнордом" (3:3).

Завдяки цій перемозі "Ювентус" (11 очок) піднявся на 14-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Манчестер Сіті" з 8 балами опустився на 22-гу сходинку.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Тьяго Мотти 21 січня на виїзді зустрінуться з "Брюгге", а "небесно-блакитні" днем пізніше у гостях протистоятимуть ПСЖ.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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