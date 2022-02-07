"Ювентус" завдяки дебютним голам новачків переміг "Верону" та увірвався до зони Ліги чемпіонів

"Ювентус" завдяки дебютним голам новачків переміг "Верону" та увірвався до зони Ліги чемпіонів

"Стара синьйора" оформила по голу в кожному з таймів.

Туринський "Ювентус" у рамках 24-го туру Серії А розібрався вдома з "Вероною", обігравши їх із рахунком 2:0 .

Глядачі побачили перший гол уже на 13 хвилині , його автором став новачок "старої синьйори" - Душан Влахович. 22-річний серб, якого взимку туринці за 70 млн євро викупили у "Фіорентини", миттєво почав виправдовувати вкладені в нього гроші.

Закріпив успіх "Ювентуса" точний удар Деніса Закарії, який також перебрався до складу команди Массіміліано Алегрі у січні. 25-річний швейцарець, перейшовший із менхенгладбахської "Боруссії", відзначився дебютним голом на 61хвилині .

Таким чином. перемігши "Верону", туринський колектив набрав 45 очок та увірвався до зони Ліги чемпіонів. Це сталося завдяки несподіваній поразці "Аталанті" українця Руслана Малиновського від аутсайдера. Тепер "Ювентус" посідає четверте місце в турнірній таблиці.

Що стосується "Верони", то вони залишилися з 33 пунктами на дев'ятій позиції.