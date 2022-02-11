"Ювентус" завдяки швидкому голу капітана та м'ячу новачка здолав "Сассуоло" та став останнім півфіналістом Кубка Італії

Там "стара синьйора" зустрінеться з "Фіорентиною".
Туринський "Ювентус" у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії мінімально переміг на своєму полі "Сассуоло" з рахунком 2:1.
Перший м'яч глядачі побачили вже на третій хвилині - капітан господарів Пауло Дібала точним ударом вивів свою команду в перед.
У середині першої половини тайму "нероверді" (прізвисько "Сассуоло, прим.) відновили паритет - Хамед Траоре на 24 хвилині засмутив голкіпера туринців, зробивши рахунок на табло знову нічийним - 1:1.
Коли здавалося, що в основний час переможця виявлено не буде, своє слово сказав новачок "Ювентуса" - Душан Влахович. Сербський бомбардир на 88 хвилині відзначився в сітці воріт опонента після рикошета від руки гравця "Сассуоло".
Як наслідок, перемігши "чорно-зелених", команда Массіміліано Алегрі пробилася до півфіналу турніру. Там її суперником буде "Фіорентина", яка в чвертьфіналі несподівано на виїзді здолала "Аталанту" українця Руслана Малиновського (3:2).
- У другому півфіналі зіграють "Інтер" та "Мілан";
- Саме "Ювентус" є чинним володарем трофею.