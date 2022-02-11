"Ювентус" завдяки швидкому голу капітана та м'ячу новачка здолав "Сассуоло" та став останнім півфіналістом Кубка Італії

"Ювентус" завдяки швидкому голу капітана та м'ячу новачка здолав "Сассуоло" та став останнім півфіналістом Кубка Італії

Там "стара синьйора" зустрінеться з "Фіорентиною".

Туринський "Ювентус" у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії мінімально переміг на своєму полі "Сассуоло" з рахунком 2:1 .

Перший м'яч глядачі побачили вже на третій хвилині - капітан господарів Пауло Дібала точним ударом вивів свою команду в перед.

У середині першої половини тайму "нероверді" (прізвисько "Сассуоло, прим.) відновили паритет - Хамед Траоре на 24 хвилині засмутив голкіпера туринців, зробивши рахунок на табло знову нічийним - 1:1.

Коли здавалося, що в основний час переможця виявлено не буде, своє слово сказав новачок "Ювентуса" - Душан Влахович. Сербський бомбардир на 88 хвилині відзначився в сітці воріт опонента після рикошета від руки гравця "Сассуоло".

Як наслідок, перемігши "чорно-зелених", команда Массіміліано Алегрі пробилася до півфіналу турніру. Там її суперником буде "Фіорентина", яка в чвертьфіналі несподівано на виїзді здолала "Аталанту" українця Руслана Малиновського (3:2).