"Ювентус" зазнав чергової поразки у Лізі чемпіонів, ПСЖ здобув вольову перемогу над "Маккабі"

У середу, 14 вересня, відбулися матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між туринським "Ювентусом" з "Бенфікою" та ПСЖ з "Маккабі" Хайфа.

"Ювентус" зазнав поразки від "Бенфіки" у домашьному матчі 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 .

Господарі відкрили рахунок на 4-й хвилині протистояння - відзначився Аркадіуш Мілік. "Бенфіка" завдяки забитому м'ячу півзахисника Жоау Маріу з пенальті наприкінці першого тайму змогла зрівняти рахунок, а на 55-й хвилині Давід Нерес подарував гостям перемогу.

У іншому матчі групи Н у виїзному матчі ПСЖ переміг "Маккабі" Хайфа з рахунком 1:3 .

Господарі повели у рахунку на 24-й хвилині після голу Тьяронна Шері. Парижани до перерви зуміли відігратися завдяки голу Ліонеля Мессі.

У середині другого тайму Кіліан Мбаппе вивів гостей уперед, а на кінець зустрічі Неймар поставив крапку у поєдинку.

ПСЖ вийшов на перше місце у групі Н, випереджаючи "Бенфіку" за додатковими показниками. "Маккабі" та "Ювентус" не набрали очок за два стартові тури.

Матчі 3-го туру відбудуться 5 жовтня: "Ювентус" - "Маккабі", "Бенфіка" - ПСЖ.

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