"Ювентус" зазнав сенсаційної поразки та дозволив "Інтеру" зберегти відрив на вершині Серії А

"Ювентус" на своєму полі програв "Удінезе" в матчі 24-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі гості забили в першому таймі. На 25-й хвилині точним ударом відзначився Лаутаро Джанетті.

Після цієї поразки "Ювентус" (53 очки) залишився на другому місці у Серії А. "Б'янконері" на 7 балів відстають від лідера "Інтера", який ще й має матч у запасі.

"Удінезе" (22 пункти) відірвався від зони вильоту, піднявшись на 15-ту позицію.

У наступному матчі "Ювентус" 17 лютого зіграє на виїзді з "Вероною".Днем пізніше "Удінезе" прийме "Кальярі".

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