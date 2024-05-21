"Ювентус" здійснив феєричний камбек та уникнув поразки від головної сенсації сезону Серії А (відео)

"Стара синьйора" відігралася з 0:3 всього за вісім хвилин поєдинку проти "Болоньї".

"Ювентус" на виїзді зіграв унічию з "Болоньєю" у надрезультативному матчі 37-го туру італійської Серії А – 3:3 .

Господарі двічі забили на старті поєдинку: вже на другій хвилині відзначився Ріккардо Калафйорі, а потім на 11-й хвиині влучного удару завдав Сантьяго Кастро.

На початку другого тайму підопічні Тьяго Мотти зробили рахунок розгромним – Калафйорі на 53-й хвилині оформив дубль.

Проте "б'янконері" не змирилися з поразкою та зуміли здійснити неймовірний камбек, тричі вразивши ворота суперника упродовж восьми хвилин.

На 76-й хвилині голом відзначився Федеріко К'єза, на 83-й Аркадіуш Мілік забив прямим ударом зі штрафного, а ще за хвилину Кенан Їлдіз врятував для туринців нічию.

Огляд матчу "Болонья" – "Ювентус"

Зазначимо, що цей матч "Стара синьйора" проводила під керівництвом Паоло Монтеро, який виконує обов'язки головного тренера після звільнення Массиміліано Аллегрі.

Після цього поєдинку "Болонья" та "Ювентус" залишилися на третій та четвертій позиціях у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі по 68 очок.

Обидва клуби ще раніше гарантували собі путівки до наступного розіграшу Ліги чемпіонів, причому "Болонья" вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до найпрестижнішого євротурніру.

У заключному турі італійського чемпіонату "Ювентус" 25 травня прийме "Монцу", а "Болонья" днем раніше на виїзді зіграє проти "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

Нагадаємо, переможцем Серії А сезону-2023/24 достроково став міланський "Інтер". Для "нерадзуррі" це 20-те "скудетто" у клубній історії.

Читайте також:

"Ліверпуль" офіційно оголосив про призначення нового головного тренера – хто замінив Клоппа

Збірна України U-17 з поразки стартувала у фінальному турнірі Євро-2024 (відео)

"Манчестер Сіті" розібрався з "Вест Гемом" та виграв в "Арсенала" боротьбу за титул АПЛ (відео)