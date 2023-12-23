"Ювентус" здобув непросту перемогу та впритул наблизився до лідера Серії А (відео)

"Ювентус" на виїзді обіграв "Фрозіноне" в матчі 17-го туру італійської Серії А. Поєдинок завершився мінімальною перемогою туринців з рахунком 1:2 .

"Б'янконері" вийшли вперед на старті зустрічі – на 12-й хвилині рахунок відкрив 18-річний турецький нападник Кенан Їлдіз.

На початку другого тайм господарям вдалося відігратися – на 51-й хвилині влучного удару завдав уругвайський форвард Хайме Баес.

Утім, наприкінці поєдинку "Стара синьйора" все ж змогла вирвати перемогу. На 81-й хвилині вирішальний гол забив Душан Влахович, який вийшов на заміну.

Огляд матчу "Фрозіноне" – "Ювентус"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ювентус" (40 очок) залишився на другому місці у турнірній таблиці Серії А, впритул наблизившись до "Інтера" (41 бал), який сьогодні ввечері прийме "Лечче". Своєю чергою, "Фрозіноне" з 19 пунктами перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі команда Массімільяно Аллегрі 30 грудня на своєму полі зустрінеться з "Ромою", а підопічні Еусебіо Ді Франческо днем раніше на виїзді зіграють проти "Лаціо".

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