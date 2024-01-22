"Ювентус" здобув розгромну перемогу та очолив турнірну таблицю Серії А (відео)

"Стара синьйора" посунула з першого місця "Інтер", який має гру в запасі.

"Ювентус" на виїзді розбив "Лечче" в матчі 21-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Віа дель Маре" в місті Лечче завершився з рахунком 0:3 .

Перший тайм зустрічі минув без голів, а ось у другому підопічні Массімільяно Аллегрі втілили свої моменти у забиті м'ячі. На 59-й хвилині рахунок у грі відкрив Душан Влахович.

На 68-й хвилині сербський нападник туринського клубу оформив дубль, зміцнивши перевагу гостей.

Остаточний рахунок матчу на 85-й хвилині встановив бразильський захисник "Старої синьйори" Бремер, відправивши третій м'яч у ворота господарів поля.

Огляд матчу "Лечче" – "Ювентус"

Перемога дозволила "Ювентусу" (52 очки) вийти на перше місце в Серії А, посунувши з вершини "Інтер" (51 бал), який пропускав цей тур через участь у Суперкубку Італії. "Лечче" (21 пункт) залишився на 14-й позиції.

У наступному турі "Ювентус" 27 січня прийме "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка. Днем пізніше "Лечче" на виїзді зустрінеться з "Дженоа" ще одного нашого співвітчизника – хавбека Руслана Малиновського.

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