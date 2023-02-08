"Ювентус" здобув розгромну перемогу та перервав смугу невдач у чемпіонаті Італії (відео)

"Ювентус" на виїзді розгромив "Салернітану" в заключному матчі 21-го туру італійської Серії А – 0:3 .

У першому таймі підопічні Массіміліано Аллегрі двічі вразили ворота господарів. На 26-й хвилині рахунок відкрив Душан Влахович, реалізувавши пенальті. А просто перед перервою Філіп Костич замкнув подачу Влаховича та збільшив перевагу туринців.

На самому початку другого тайму "Ювентус" втретє засмутив "морських коників". На 47-й хвилині Ніколо Фаджолі віддав гольовий асист, а Влахович оформив дубль.

Огляд матчу

"Ювентус" (26 балів) перерваю свою безвиграшну серію з трьох матчів у Серії А та піднявся на 10-те місце.

Зазначимо, що в січні 2023 року туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації. "Стара синьйора" збирається оскаржувати це рішення.

"Салернітана" (21 пункт) залишилася на 16-й сходинці.

У наступному турі "Ювентус" 12 лютого прийме "Фіорентину", днем пізніше "Салернітана" зіграє на виїзді з "Вероною".

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