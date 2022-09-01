"Ювентус" здобув впевнену перемогу над клубом українця в Серії А, "Наполі" несподівано оступився з новачком

Туринський "Ювентус" у рамках 4-го туру Чемпіонату Італії розібрався вдома зі "Спецією" українця Віктора Коваленка (2:0), а "Наполі" не зумів у рідних стінах здолати новачка "Лечче" (1:1).

Зазначимо, що "стара синьйора" здобула перемогу завдяки голам форвардів - Душану Влаховичу та Аркадіушу Міліку.

Рахунок було відкрито вже на дев'ятій хвилині протистояння. Тоді точний удар серба дозволив його команді вийти вперед. Що стосуєится поляка Міліка, то його гол прийшовся на другу компенсовану до основного часу хвилину.

Що стосується Коваленка, то він вийшов у стартовому складі, але був замінений у середині другої половини.

Після цієї перемоги "Ювентус" набрав вісім очок та піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці;

"Спеція", своєю чергою, залишилася з чотирма пунктами на 13-й сходинці;

У наступному турі "Ювентус" вирушить у гості до "Фіорентини" (3 вересня), а "Спеція" наступного дня прийматиме "Болонью".

Full time |⌛️|

Torniamo alla vittoria con i goal di Dušan e Arkadiusz ⚪️⚫️ Forza Juve!



@EASPORTSFIFA#JuveSpezia [2-0] pic.twitter.com/FTFQ69wq6U — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2022

В іншому поєдинку ігрового дня 4-го туру Серії А "Наполі" несподівано втратив очки з новачком "Лечче". Забивши на 27-й хвилині завдяки Еліфу Ельмасу, "партенопейці" за чотири примудрилися пропустити. Забитий м'яч на рахунку Лоренцо Коломбо. Зазначимо, що Коломбо міг забивати й до того, як у його воротах відзначився "Наполі", проте він не зміг реалізувати пенальті.

"Наполі" набрав вісім балів та йде третім;

"Лечче" має два очки та розташовується на 15-му місці;

3 вересня "Наполі" на виїзді зіграє з "Лаціо", а "Лечче" за два дні вирушить до "Торіно".

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