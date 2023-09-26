"Ювентус" здолав головну сенсацію старту сезону та піднявся на друге місце у Серії А

"Ювентус" обіграв "Лечче" у стартовому матчі 6-го туру італійської Серії А. Зустріч у Турині завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому поєдинку було забито у другому таймі. Його автором на 57-й хвилині став польський нападник туринців Аркадіуш Мілік, якому асистував Адріан Рабйо.

Зазначимо, що наприкінці гри гості залишилися в меншості – другу жовту картку на 90+3-й хвилині заробив французький півзахисник Мохамед Каба.

Після цієї перемоги "Стара синьйора" з 13 очками вийшла на друге місце у Серії А. "Лечче", який перед початком туру з 11 балами сенсаційно йшов у топ-3, опустився на четверту позицію.

У наступному турі "Ювентус" 1 жовтня на виїзді зустрінеться з "Аталантою", а "Лечче" 30 вересня прийме чинного чемпіона "Наполі".

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