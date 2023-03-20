"Ювентус" здолав "Інтер" і наблизився до зони єврокубків, "Лаціо" виграв римське дербі (відео)

У матчах 27-го туру італійської Серії А "Ювентус" на виїзді мінімально обіграв "Інтер" ( 0:1 ), а "Лаціо" на своєму полі переміг "Рому" з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у ворота міланського клубу "б'янконері" забили на 23-й хвилині – Філіп Костич відзначився після подачі Адріана Рабйо.

Огляд матчу

"Інтер" (50 очок) опустився на третє місце в Серії А. "Ювентус" (41 бал) посідає сьому сходинку і лише на 4 пункти відстає від "Аталанти", яка йде в зоні єврокубків.

Додамо, що на початку цього року туринський клуб позбавили 15 очок у чемпіонаті Італії через фінансові махінації.

У наступному турі "нерадзуррі" 1 квітня вдома зіграють з "Фіорентіною". Того ж дня команда Массіміліано Аллегрі прийме "Верону".

В іншому поєдинку цього туру "Лаціо" впорався з "Ромою" завдяки голу Маттія Дзакканьї на 65-й хвилині зустрічі.

Зазначимо, що в першому таймі команда Жозе Моурінью залишилася в меншості – на 32-й хвилині другу жовту картку заробив Рожер Ібаньєс.

"Вовки" мали можливість врятуватися від поразки, але на 68-й хвилині гол у ворота "Лаціо" після перегляду відеоповтору було скасовано через офсайд.

Огляд матчу

"Лаціо" (52 очки) вийшов на друге місце в турнірній таблиці Серії А. "Рома" (47 балів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі команда Мауріціо Саррі 2 квітня на виїзді зустрінеться з "Монцою". Підопічні Моурінью цього ж дня прийматимуть "Сампдорію".

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