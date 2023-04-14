"Ювентус" здолав "Спортинг" у Лізі Європи – голкіперу туринців стало зле під час матчу (відео)

Войцех Щенсний не зумів дограти поєдинок до кінця.
Туринський "Ювентус" вдома мінімально обіграв лісабонський "Спортинг" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи – 1:0.
Переможний гол "б'янконері" забили в другому таймі. На 73-й хвилині Федеріко Гатті вдало зіграв на добиванні. До фінального свистка "леви" не відігралися.
Зазначимо, що наприкінці першого тайму стався неприємний інцидент. Воротар "Ювентуса" Войцех Щенсний відчув біль у грудях та попросив заміну. Поляк, який активно підтримує Україну у війні з російськими окупантами, був замінений перед перервою.
Уболівальники підтримали польського голкіпера гучними оплесками, коли він залишав поле.
Emotional Szczesny off for Juventus. pic.twitter.com/7PO1llMmhZ— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023
Огляд матчу
Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 20 квітня, в Лісабоні. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
У півфіналі переможець пари "Ювентус" – "Спортинг" зіграє з тріумфатором дуелі "Манчестер Юнайтед" – "Севілья".
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