"Ювентус" знищив суперника та вийшов до півфіналу Кубка Італії (відео)

За путівку до фіналу "Стара синьйора" позмагається з "Лаціо".

"Ювентус" на власному полі розгромив "Фрозіноне" в 1/4 фіналу Кубка Італії. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 4:0 .

Підопічні Массімільяно Аллегрі вийшли вперед на 11-й хвилині – Аркадіуш Мілік реалізував пенальті.

Ще до перерви "б'янконері" закріпили свою перевагу – Мілік оформив дубль на 38-й хвилині гри після передачі Вестона Маккенні.

На старті другого тайму "Стара синьйора" зробила рахунок розгромним – Мілік на 48-й хвилині відзначився голом, скориставшись пасом Мануеля Локателлі. Таким чином, польський форвард оформив хет-трик.

На 57-й хвилині Аркадіуш навіть міг робити покер, але цей його гол після втручання VAR було скасовано через офсайд.

Остаточний рахунок матчу на 61-й хвилині встановив 18-річний турецький нападник Кенан Їлдіз, який забив четвертий м'яч у цій грі з передачі Маккенні.

Огляд матчу "Ювентус" – "Фрозіноне"

У півфіналі Кубка Італії туринський гранд поміряється силами з "Лаціо". В іншому протистоянні 1/2 фіналу зійдуться "Фіорентина" та "Аталанта".

Перші півфінальні матчі Кубка Італії відбудуться 3 квітня, а поєдинки у відповідь заплановано на 24 квітня. Фінал турніру буде зіграно 15 травня.

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