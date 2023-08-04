Ювілейний гол і дубль Ярмоленка: "Динамо" у видовищному матчі УПЛ обіграло "Оболонь"

"Динамо" обіграло "Оболонь" у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" завершився з рахунком 2:4 .

Уже на старті зустрічі "пивовари" вразили ворота "біло-синіх". На 11-й хвилині Ігор Мединський підставив ногу після удару Руслана Черненка і м'яч опинився у сітці. Однак арбітр не зарахував цей гол через офсайд у Ростислава Таранухи, який брав участь в атаці. Після перегляду епізоду відеоасистентом (VAR) рефері підтвердив своє рішення.

На 17-й хвилині вже "Динамо" забило у ворота суперника. Владислав Ванат потужно пробив у праву "дев'ятку" після передачі Віталія Буяльського. І знову знадобився VAR, аби з'ясувати правомірність забитого м'яча. Цього разу суддя вказав на центр поля.

На 31-й хвилині підопічні Мірчі Луческу подвоїли свою перевагу. Тарас Мороз збив Буяльського в карному майданчику "Оболоні" – рефері призначив пенальті. З 11-метрової позначки Андрій Ярмоленко впевнено поцілив у лівий верхній кут.

Варто зазначити, що для Ярмоленка цей гол став ювілейним, 100-м в УПЛ і першим після повернення до "Динамо".

Дуже швидко Ярмоленко міг оформлювати дубль, але Черненко в підкаті виніс м'яч з лінії порожніх воріт. А вже в наступній атаці Андрій з-за меж штрафного влучив у стійку.

Наприкінці першого тайму "пивовари" зуміли скоротити відставання в рахунку – на 42-й хвилині Черненко забив прямим ударом зі штрафного з лівого флангу. Під час польоту м'яча Павло Лук'янчук дезорієнтував голкіпера киян Георгія Бущана – після перевірки VAR арбітр підтвердив взяття воріт.

Однак просто перед свистком на перерву "біло-сині" повернули собі перевагу у два м'ячі. Буяльський у центрі штрафного майданчика в падінні замкнув передачу з лівого флангу від Владислава Дубінчака.

На старті другого тайму підопічні Валерія Іващенка знову наблизилися в рахунку до "Динамо". На 50-й хвилині Данило Карась на дальній стійці після відскоку від газону головою замкнув навіс зі штрафного від Черненка.

А вже за кілька хвилин хороший шанс був у "Динамо" – Сергій Сидорчук здалеку влучив у праву стійку. На 60-й хвилині "пивовари" відповіли – Тарануха вибіг на побачення з Бущаном і відправив м'яч у сітку, але арбітр вдруге в цьому матчі зафіксував офсайд у нападника "Оболоні".

На 73-й хвилині "пивовари" залишилися в меншості – Віталій Груша отримав другу жовту картку за стрибок ззаду в ноги Володимиру Бражку.

Через три хвилини кияни скористалися чисельною перевагою та заробили пенальті – Лук'янчук наступив на ногу Ванату в штрафному "Оболоні". Ярмоленко реалізував одинадцятиметровий, оформивши дубль.

Після двох турів "Динамо" набрало 6 очок. Підопічні Луческу розпочали сезон розгромною перемогою над "Минаєм" (4:1). "Оболонь" минулого туру зіграла внічию з "Колосом" (0:0).

У третьому турі кияни 13 серпня зіграють із "Металістом 1925", а "пивовари" днем раніше зустрінуться з "Чорноморцем".

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