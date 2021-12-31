Ювілейний рік для "синьо-жовтих": збірна України привітала країну з прийдешнім (відео)

У 2022 році виповниться 30 років першому офіційному матчу національної команди.

Футболісти та тренерський штаб національної збірної України привітали країну з Новим роком.

Команда Олександра Петракова записала святкове відеопривітання, у якому взяли участь Андрій Пятов, Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Сергій Сидорчук, Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко.

Особливий акцент у ньому зроблено і на тому, що наступний 2022 буде ювілейним для національної команди країни - виповниться 30 років першому офіційному матчу збірної України.

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