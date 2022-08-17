З Андрієвським та Поповим: стали відомі стартові склади команд на матч "Динамо" - "Бенфіка"

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та португальської "Бенфіки" на перший матч плейоф ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 проти португальської "Бенфіки".

Команди визначилися зі стартовими складами на зустріч.

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Андрієвський, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Царенко

"Бенфіка": Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Нагадаємо, що на шляху до плейоф найпрестижнішого клубного турніру Європи "Динамо" після мінімальної перемоги в першій дуелі (1:0) здолало "Штурм" і на виїзді (2:1).

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