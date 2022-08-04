З Батаговим та Данченком: стали відомі стартові склади команд на матч "Зоря" - "Університатя"

Стали відомі стартові склади луганської "Зорі" та румунської "Університаті" на перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2022/23.

У четвер, 4 серпня, "Зоря" Луганськ зіграє перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти румунської "Університаті".

Команди визначилися зі стартовими складами на першу зустріч.

"Зоря": Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина, Чурко – Крістіан, Нагнойний, Булеца – Кабаєв

Запасні: Сапутін, Жилкін, Бражко, Луньов, Мишньов, Хлань, Михайленко, Безбородько, Сміян, Снурніцин, Алефіренко

"Університатя": Лазар – Кепецине, Папп, Рауль Сілва, Банку – Крецу, Матей – Ханка, Рогульїч, Іван – Коліч

Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Скречу, Кимпану, Баярам, Рівалдіньйо, Вледою, Марковіч, Сала, Данчу

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Нагадаємо, що 2 серпня визначився суперник переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль).

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