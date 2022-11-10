З Беллінгемом та Кейном: збірна Англії визначилася зі складом на чемпіонат світу-2022

Команда Гарета Саутгейта зіграє в одній групі з Уельсом, Іраном та США.

Збірна Англії з футболу оголосила заявку на матчі чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі.

Керманич збірної Англії Гарет Саутгейт включив 26 гравців. До заявки потрапили 19-річний півзахисник дортмундської "Боруссії" Джуд Беллінгем, форвард "Тоттенгема" Гаррі Кейн, а також півзахисник "Манчестер Сіті" Філ Фоден.

У списку відсутній захисник лондонського "Челсі" Ріс Джеймс, який травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти "Мілана". Він має повністю відновитися вже до початку грудня та міг зіграти у складі збірної на Мундіалі, однак головний тренер ухвалив рішення не брати його на світову першість.

Склад збірної Англії на ЧС-2022:

Воротарі: Джордан Пікфорд ("Евертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал"), Нік Поуп ("Ньюкасл").

Захисники: Кіран Тріпп'єр ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Кайл Вокер, Джон Стоунз (обидва – "Манчестер Сіті"), Бен Вайт ("Арсенал"), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва – "Манчестер Юнайтед"), Ерік Дайєр ("Тоттенгем"), Конор Коуді ("Евертон").

Півзахисники: Деклан Райс ("Вест Гем"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд), Калвін Філіпс ("Манчестер Сіті"), Джордан Гендерсон ("Ліверпуль"), Конор Галлахер, Мейсон Маунт (обидва – "Челсі").

Нападники: Гаррі Кейн ("Тоттенгем"), Каллум Вілсон ("Ньюкасл"), Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахім Стерлінг ("Челсі"), Букайо Сака ("Арсенал"), Філ Фоден, Джек Гриліш (обидва – "Манчестер Сіті"), Джеймс Меддісон ("Лестер").

На чемпіонаті світу-2022 збірна Англії зіграє в групі з США, Уельсом та Іраном.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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