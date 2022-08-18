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З чотирма легіонерами: став відомий стартовий склад "Дніпра-1" на перший офіційний матч 2022 року

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З чотирма легіонерами: став відомий стартовий склад "Дніпра-1" на перший офіційний матч 2022 року

instagram.com/scdnipro1/

Стали відомі стартові склади "Дніпра-1" та кіпрського АЕКа на перший матч плейоф раунду Ліги Європи сезону-2022/23.

У четвер, 18 серпня, відбудеться перший поєдинок плейоф раунду Ліги Європи сезону-2022/23, в якому зіграють "Дніпро-1" та АЕК Ларнака з Кіпру.

Команди визначилися зі стартовими складами на матч 

Дніпро-1: Да Сілва, Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло, Когут, Сарапій, Пуріта, Піхальонок, Бланко, Довбик

АЕК: Тумпас, Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енглезу, Оєр, Густаво, Альтман, Фарай, Лопес, Дюрчо

Зустріч обслужить 41-річний німець Тобіас Штілер. Помічниками виступлять його співвітчизники Едуард Бейтінгер і Крістіан Гіттельманн. Резервний арбітр – представник Німеччини Мартін Петерсен.

Початок поєдинку - о 21:00. На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу.

Нагадаємо, що київське "Динамо" поступилося португальській "Бенфіці" у першому поєдинку раунду плейоф Ліги чемпіонів.

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