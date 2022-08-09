З Циганковим та Сиротою: стали відомі стартові склади команд на матч "Штурм" - "Динамо"

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та австрійського "Штурма" на другий поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У вівторок, 9 серпня, "Динамо" Київ зустрінеться з австрійським "Штурмом" у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації турніру.

Команди оголосили стартові склади на цей поєдинок.

З перших хвилин поєдинок розпочне півзахисник Віктор Циганков, який пропустив першу гру через ушкодження.

"Динамо": Бущан - Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора - Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко - Буяльський, Циганков - Бєсєдін.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Бурда, Тимчик, Кравченко, Караваєв, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Ванат.

"Штурм": Зібенхандль - Данте, Вютріх, Станкович, Аффенгрубер, Газибегович - Прасс, Хірлендер, Хорват - Гойлунд, Саркарія.

Запасні: Шютценауер, Джуліані, Компош, Шендль, Демаку, Ороц, Кронбергер, Ланг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.

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