"З днем народження, cере": Роналду привітав з ювілеєм знакову фігуру у своїй кар'єрі (фото)

Португалець зробив публікацію у соцмережах.
У п'ятницю, 31 грудня, легендарному екстренеру "червоних дияволів" виповнилося 80 років.
Зірковий португальський форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду привітав сера Алекса Фергюсона з днем народження.
У своїх Instagram Stories Роналду опублікував фото з колишнім тренером.
"З днем народження, сере", - підписав Роналду знімок.
- Фергюсон очолював "Манчестер Юнайтед" із 1986 по 2013 роки.
- Саме завдяки йому у 2003 році у команді опинився Кріштіану Роналду.
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