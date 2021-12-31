Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
"З днем народження, cере": Роналду привітав з ювілеєм знакову фігуру у своїй кар'єрі (фото)

"З днем народження, cере": Роналду привітав з ювілеєм знакову фігуру у своїй кар'єрі (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"З днем народження, cере": Роналду привітав з ювілеєм знакову фігуру у своїй кар'єрі (фото)

AFP

Португалець зробив публікацію у соцмережах.

У п'ятницю, 31 грудня, легендарному екстренеру "червоних дияволів" виповнилося 80 років.

Зірковий португальський форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду привітав сера Алекса Фергюсона з днем народження.

У своїх Instagram Stories Роналду опублікував фото з колишнім тренером.

© instagram.com/cristiano
instagram.com/cristiano

"З днем народження, сере", - підписав Роналду знімок.

  • Фергюсон очолював "Манчестер Юнайтед" із 1986 по 2013 роки.
  • Саме завдяки йому у 2003 році у команді опинився Кріштіану Роналду.

Читайте також:

Перевершив Роналду: ігровий час постійно травмованого валлійця обійшовся "Ювентусу" дорожче зіркового португальця

"Челсі", Мбаппе та двічі Левандовські: всі переможці престижної премії Globe Soccer Awards

З Роналду та Левандовські: IFFHS назвала символічну збірну Європи за підсумками 2021 року

Наступна публікація