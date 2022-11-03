З Довбиком і Піхальонком: "Дніпро-1" оголосив стартовий склад на заключний матч групи Ліги конференцій

Стали відомі стартові склади на матч 6-го туру групової стадії Ліги конференцій між "Дніпром-1" та нідерландським АЗ.

У четвер, 3 листопада, "Дніпро-1" зіграє проти нідерландського АЗ в рамках заключного туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.

Команди визначилися зі стартовими складами на матч.

У стартовому складі "Дніпра-1" вийде Олександр Піхальонок – автор єдиного голу команди у матчі проти "Аполлона", який подарував їй путіку до плейоф Ліги конференцій.

"Дніпро-1": Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Амаш, Піхальонок, Назаренко, Довбик;

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Юрчук, Кононов, Логінов, Когут;

АЗ: Верхюлст, Хацідіакос, Бейкема, Деккер, Керкез, Райндерс, Де Віт, Класі, Сугавара, Одгор, Карллсон;

Запасні: Віндаль-Йенсен, Вестервелд, Павлідіс, Коопмейнерс, Барасі, Мирон ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеестер, Мес де Віт.

Матч АЗ – "Дніпро-1" розпочнеться о 19:45 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

Дніпрянам потрібна перемога для того, щоб обійти АЗ в турнірній таблиці. Додамо, що в матчі першого туру "Дніпро-1" мінімально поступився нідерландському колективу – 0:1.

Перед заключним туром "Дніпро-1" з 10 очками перебуває на другому місці турнірної таблиці групи E. АЗ лідирує з 12 балами. Кіпрський "Аполон" (4) та ліхтенштейнський "Вадуц" (2) вже втратили шанси на продовження боротьби в єврокубках.

У паралельному матчі "Аполон" прийматиме "Вадуц". Ця зустріч також розпочнеться 3 листопада, о 19:45 за київським часом.

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