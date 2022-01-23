З Довбиком та Гуцуляком: "Дніпро-1" вирушив на перший збір до Туреччини

З Довбиком та Гуцуляком: "Дніпро-1" вирушив на перший збір до Туреччини

Ігор Йовічевич взяв із собою 27 футболістів.

"Дніпро-1" вирушив на збір до Туреччини, де проведе дві двотижневі тренувальні сесії.

Керманич команди Ігор Йовічевіч взяв із собою 27 футболістів.

Перший збір пройде з 23 січня по 6 лютого, і на ньому заплановано три спаринги. 28 січня "Дніпро-1" зіграє з болгарським "Бероєм", 4 лютого - з чорногорським "Дечичем", а суперник на 5 лютого уточнюється.

Склад "Дніпра-1" на перший турецький збір:

Воротарі: Валентин Кожокару, Валерій Юрчук, Мирослав Зновенко, Яків Кінарейкін.

Захисники: Володимир Адамюк, Роман Вантух, Микита Кравченко, Сергій Логінов, Валерій Лучкевич, Нельсон Монте, Олександр Сваток, Богдан Чалий.

Півзахисники: Олексій Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсіско Ді Франко, Данило Ігнатенко, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Олександр Піхаленок, Білл, Валентин Рубчинський, Максим Соловйов, Єгор Ярмолюк.

Форварди: Марк Гуаль, Артем Довбик, Іван Демиденко, Даніель Ківінда.

"Зоря" завершила осінню частину УПЛ на третьому місці турнірної таблиці.

У першому матчі після зимової паузи підопічні Йовічевіча 27 лютого зіграють з "Десною".

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