З Дубінчаком та Поповим: стали відомі стартові склади команд на матч "Динамо" - "Фенербахче"

Стали відомі стартові склади на перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Фенербахче".

Сьогодні, 20 липня, "Динамо" зіграє проти турецького "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Стартовий склад "Динамо":

Бущан, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Циганков, Буяльський, Бесєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Караваєв, Вівчаренко, Андріївський, Антюх, Гармаш, Ванат

Стартовий склад "Фенербахче":

Алтай Баїндир, Ферді Кадіоглу, О. Солої, Сердар Азіз, Осаї-Самюел, Ірфан Джан, Кахведжі Юксек, Вілліан Арао, Кінг, Е. Валенсія, Россі.

Запасні: Осман Ертугрул Четін, Лінкольн, Сердар Дурсун, Брума, Мухаммед Гюмюшкайя, Арда Гюллер, Зайц, Мігел Крешпу, Тісеран, Новак, Бурак Кападжак, Емре Мор.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" відбудеться у польському Лодзі і розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Біло-сині" розпочннуть виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 з другого раунду.

Матчі проти "Фенербахче" стануть для команди киян першими офіційними у 2022 році.

Нагадаємо, що "Шахтар" оголосив про підписання першого легіонера від початку повномасштабної війни.

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