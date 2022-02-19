З експериментальним складом: "Шахтар" завершив нічиєю підготовку до весняної частини УПЛ

Команди зіграли два тайми по півгодини.
Донецький "Шахтар" провів останній контрольний спаринг на другому тренувальному зборі в Туреччині. Суперником команди Роберто Де Дзербі стала латвійська "Рига".
Поєдинок завершився безгольовою нічиєю - 0:0.
Команди провели спаринг у вкороченому форматі - було зіграно два тайми по 30 хвилин кожен.
У матчі взяв участь зимовий новачок "гірників" Давід Нерес, а також низка молодих футболістів, серед яких Андрій Булеза, Мар'ян Фарина та Владислав Погорілий.
За Ригу з перших хвилин вийшли одразу троє українців - Владлен Юрченко, Олександр Філіппов та Юрій Вакулко.
- "Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".
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