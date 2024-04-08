З "Евертона" знову зняли очки в АПЛ за порушення фінансового фейрплей

Клуб Миколенка покарали зняттям ще двох залікових балів.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позбавили ще двох очок у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24 за порушення правил фінансового фейрплей.

Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Штраф, накладений незалежною комісією, до якої АПЛ направила "Евертон" у січні, є другим у цій кампанії для "ірисок" та стосується трирічного звітного періоду, що закінчується сезоном-2022/23.

Зазначимо, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

Таким чином, цього сезону "Евертон" сумарно оштрафували на 8 очок. Після останнього покарання команда Шона Дайча має у своєму активі 27 балів і опустилася на 16-те місце в АПЛ, що на два пункти вище зони вильоту.

Наступний матч "Евертон" проведе 15 квітня на виїзді проти "Челсі" в рамках чемпіонату Англії.

Нагадаємо, "Евертон" – не єдиний клуб АПЛ, з якого цього сезону було знято очки за порушення фінансового фейрплей. "Ноттінгем" покарали на чотири бали.

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