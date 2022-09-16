З футболістами, які грають у Росії: суперник збірної України оголосив склад на вересневі матчі Ліги націй

Головний тренер вірменської збірної Хоакін Капаррос оголосив склад команди, який готуватиметься до майбутніх поєдинків Ліги націй із командами України та Ірландії.

Збірна Вірменії з футболу розпочинає підготовку до заключних поєдинків Ліги націй-2022/2023 з Україною та Ірландією та оголосила склад національної команди.

До заявки потрапили 25 гравців. Серед них є футболісти, які грають у чемпіонаті країни-агресорки.

Склад збірної Вірменії:

Воротарі: Давид Юрченко, Станіслав Бучнєв (обидва - "Пюнік"), Арсен Бегларян ("Урарту");

Захисники: Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (обидва - "Анортосіс", Кіпр), Андре Чалішир ("Сількеборг", Данія), Жорді Арарат ("Індепендьєнте Медельїн", Колумбія), Тарон Восканян ("Алашкерт"), Грайр Мкоян ("Арарат"), Жирайр Маргарян ("Урарту"), Акоп Акопян, Стьопа Мкртчян (обидва - "Арарат-Вірменія");

Півзахисники і нападники: Хорен Байрамян ("Ростов", РФ), Едуард Сперцян ("Краснодар", РФ), Едгар Бабаян ("Раннерс", Данія), Тигран Барсегян ("Слован", Словаччина), Ваан Бічахчян ("Погонь", Польща), Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгарія), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (обидва - "Пюнік"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Карен Мурадян ("Арарат-Вірменія"), Сергій Мкртчян ("Урарту"), Сероб Галстян ("Арарат").

24 вересня Вірменія зіграє в Єревані з Україною, а 27 вересня в Дубліні - з Ірландією.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

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