З іграшкою-талісманом: Усик прибув на бій-реванш проти Ф'юрі (фото)

Український боксер всього за кілька годин вийде в ринг.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик прибув на арену в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де проведе бій-реванш з британським ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

В руках український боксер тримав талісман – іграшкового віслючка на ім'я Льолік, якого йому дала донька.

Олександр Усик / Фото: instagram.com/matchroomboxing

"Це іграшка моєї доньки. Вона дала його мені, щоб він був моїм талісманом. Моя дочка сказала: "Він має бути поруч із тобою". Тому він завжди поруч зі мною", – раніше розповідав Усик.

Усик та Ф'юрі в реванші битимуться за усі титули, якими зараз володіє український боксер. На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від пояса IBF. Новим володарем цього титулу став британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі. Поєдинок розпочнеться орієнтовно о 01:00 неділі, 22 грудня, за київським часом.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

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