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З іграшкою-талісманом: Усик прибув на "Вемблі" на реванш з Дюбуа (відео)
Олександр уже на арені в Лондоні та за кілька годин вийде в ринг.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прибув на бій-реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.
Український боксер приїхав на арену "Вемблі" в Лондоні, де сьогодні, 19 липня, відбудеться його поєдинок з британцем. Із собою Олександр традиційно взяв на фарт особливий талісман – іграшкового віслючка на ім'я Льолік, якого йому дала донька.
Вечір боксу на "Вемблі" стартував о 19:00 за київським часом. Наразі тривають поєдинки андеркарду, головний бій між Усиком і Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті розпочнеться близько 23:30.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.
Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.