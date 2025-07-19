З іграшкою-талісманом: Усик прибув на "Вемблі" на реванш з Дюбуа (відео)

Олександр Усик / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прибув на бій-реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Український боксер приїхав на арену "Вемблі" в Лондоні, де сьогодні, 19 липня, відбудеться його поєдинок з британцем. Із собою Олександр традиційно взяв на фарт особливий талісман – іграшкового віслючка на ім'я Льолік, якого йому дала донька.

Вечір боксу на "Вемблі" стартував о 19:00 за київським часом. Наразі тривають поєдинки андеркарду, головний бій між Усиком і Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті розпочнеться близько 23:30.

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На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

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Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.