З Кабаєвим та Циганковим: "Динамо" оголосило стартовий склад на перший матч у Лізі Європи

Київське "Динамо" проведе матч першого туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче". Стали відомі стартові склади команд на поєдинок.

У четвер, 8 вересня, відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче".

Команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

У старті команди Мірчі Луческу вийдуть вінгери Віктор Циганков та Владислав Кабаєв, а також півзахисник Денис Гармаш, а Іллю Забарного на позиції центрального захисника замінить Микита Бурда.

"Фенербахче": Баїндир, Перес, Салаї, Енріке, Кадиоглу, Крешпу, Арао, Аліоскі, Россі, Педру, Кінг

Запасні: Егрібаят, Азіз, Зайц, Юксек, Яндаш, Гюлер, Валенсія, Лінкольн, Кахведжи, Осаї-Самюел, Мор, Батшуаї

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Бурда, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш

Запасні: Бойко, Ігнатенко, Вівчаренко, Кравченко, Боль, Тимчик, Шепелєв, Перріс, Яцик, Андрієвський, Караваєв, Царенко

Поєдинок "Фенербахче" - "Динамо" розпочнеться о 19:45 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція протистояння.

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