Збірна України дізналася суперників у новому розіграші Ліги націй УЄФА

Команда Петракова проведе наступний сезон у Лізі B.
У четвер, 16 грудня, у швейцарському Монтре відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/23.
За його результатами стало відомо, з ким зіграє збірна України у дивізіоні B. Її суперниками в групі 1 стали Шотландія, Ірландія та Вірменія.
Зазначимо, що під час жеребкування українська збірна була посіяна з першого кошика Ліги B, де окрім неї перебували Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія. Ці команди не могли потрапити до однієї групи.
Також Україна не могла потрапити на Росію, оскільки УЄФА розводить збірні цих країн через війну, яку РФ розпочала на нашій території.
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Нагадаємо, за підсумками минулого розіграшу турніру збірна України вилетіла з Ліги А до Ліги B. Команда ще тоді Андрія Шевченка посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією.
В останньому поєдинку зі швейцарцями "синьо-жовтим" присудили технічну поразку (0:3) після скандального скасування зустрічі через спалах коронавірусу в таборі української збірної.
- Новий розіграш Ліги націй УЄФА стартує 2 червня 2022 року.
- Переможці груп у дивізіоні А розіграють трофей у фінальній стадії турніру, яка відбудеться 14-18 червня 2023 року.
- Команди, які виграють групи дивізіонів В, С і D, піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плейоф з-поміж чотирьох останніх команд) вилетять до ліги D.
- 12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.
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