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Збірна України дізналася суперників у новому розіграші Ліги націй УЄФА

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Збірна України дізналася суперників у новому розіграші Ліги націй УЄФА

Associated Press

Команда Петракова проведе наступний сезон у Лізі B.

У четвер, 16 грудня, у швейцарському Монтре відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/23.

За його результатами стало відомо, з ким зіграє збірна України у дивізіоні B. Її суперниками в групі 1 стали Шотландія, Ірландія та Вірменія.

Зазначимо, що під час жеребкування українська збірна була посіяна з першого кошика Ліги B, де окрім неї перебували Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія. Ці команди не могли потрапити до однієї групи.

Також Україна не могла потрапити на Росію, оскільки УЄФА розводить збірні цих країн через війну, яку РФ розпочала на нашій території.

Дивіться такожЛіга націй 2022/23: результати жеребкування, повний список усіх груп

Нагадаємо, за підсумками минулого розіграшу турніру збірна України вилетіла з Ліги А до Ліги B. Команда ще тоді Андрія Шевченка посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією.

В останньому поєдинку зі швейцарцями "синьо-жовтим" присудили технічну поразку (0:3) після скандального скасування зустрічі через спалах коронавірусу в таборі української збірної.

  • Новий розіграш Ліги націй УЄФА стартує 2 червня 2022 року.
  • Переможці груп у дивізіоні А розіграють трофей у фінальній стадії турніру, яка відбудеться 14-18 червня 2023 року.
  • Команди, які виграють групи дивізіонів В, С і D, піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плейоф з-поміж чотирьох останніх команд) вилетять до ліги D. 
  • 12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

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