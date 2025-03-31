"З красивими дівчатами треба щось інше робити": президент клубу УПЛ зашкварився сексистською заявою

Олександр Поворозню / © ФК Інгулець

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Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк оскандалився сексистською заявою про жіночий футбол.

Бос клубу із селища Петрове Кіровоградської області розповів, що не збирається створювати жіночу команду, бо "з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати".

"Поки що в планах немає. Ну не знаю. Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там, крім красивих дівчат, я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати. Це моя думка", – сказав Поворознюк в інтерв'ю на своєму YouTube-каналі.

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Додамо, що раніше Поворознюк розповів, як заробив свої статки. За словами футбольного функціонера, його руки "дуже багато крали, але не у людей, а у держави".

Також Поворознюк розповів, як проти нього відкривали аж три кримінальні провадження за кілька днів.

Нагадаємо, "Інгулець" виступає в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу і наразі посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ.