З літніми новачками: "Шахтар" оголосив стартовий склад на стартовий матч у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти німецького РБ "Лейпцига". Стали відомі стартові склади команд на поєдинок.

У вівторок, 6 вересня, відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та німецьким РБ "Лейпцигом".

Команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

З перших хвилин у складі "гірників" вийдуть літні новачки команди: Мар’ян Швед, Олександр Зубков та Лукас Тейлор.

"Шахтар": Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Лукас Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков

Запасні: Шевченко, П’ятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайличенко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк

РБ "Лейпциг": Ґулачі – Сімакан, Орбан, Діалло, Халстенберг – Собослай, Шлагер, Лаймер, Нкунку – Сілва, Вернер;

Запасні: Бласвіч, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардіол, Новоа, Хенрікс, Кампль.

Поєдинок групи F між "Лейпцигом" та "Шахтарем" розпочнеться о 22:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

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