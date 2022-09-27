З Луніним та Довбиком: Петраков визначився зі стартовим складом збірної України на вирішальний матч Ліги націй

Збірна України проведе матч 6-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 проти національної команди Шотландії. Стали відомі стартові склади команд на поєдинок.
У вівторок, 27 вересня, відбудеться матч вирішального туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 між збірними України та Шотландії.
Команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок.
З перших хвилин у складі "синьо-жовтих" вийдуть воротар Андрій Лунін та захисник Віталій Миколенко.
Україна: Лунін, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Ігнатенко, Маліновський, Миколенко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик
Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайличенко, Піхальонок, Караваєв, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Качараба, Зубков
Шотландія: Гордон, Фрейзер, Портеус, Гендрі, Гікі, Тейлор, Макгінн, Джек, Макрегор, Маклін, Адамс
Запасні: Маккророі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс
Матч Україна - Шотландія розпочнеться о 21:45. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.
- Після п'яти турів збірна України з 10 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті Ліги B. Лідирує з 12 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).
- Тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій збірній виграти групу та вийти до елітного Дивізіону А, аби провести там наступний сезон Ліги націй.
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