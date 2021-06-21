З м'ячем все ще на ти: Шевченко на тренуванні збірної України шедеврально виконав "сухий лист" (відео)

Керманич "синьо-жовтих" продемонстрував ідеальну техніку.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні надважливого матчу Чемпіонату Європи-2020 з командою Австрії на тренуванні шедеврально виконав "сухий лист".

44-річний фахівець зміг забити м'яч у ворота, пробиваючи з від'ємного кута.

Відео шедеврального удару Шевченка дивіться з часової позначки 9:53

Поєдинок Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня, і розпочнеться о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.

Додамо, що ви також можете слідкувати на ТСН Проспорт за всім, що відбувається навколо матчу Україна - Австрія.

Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають друге місце у групі С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Шевченка до плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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