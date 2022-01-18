З Мессі та Роналду, але без Салаха та Мбаппе: ФІФА оголосила команду року

Стали відомі 11 найкращих футболістів 2021 року.
У понеділок, 17 січня, у Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021.
В рамках церемонії нагородження міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) назвала команду 2021 року.
До команди 2021 року увійшли:
Воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ).
Захисники: Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Давід Алаба ("Баварія"/"Реал").
Півзахисники: Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Нголо Канте, Жоржіньо (обидва – "Челсі").
Нападники: Роберт Левандовскі ("Баварія"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Ліонель Мессі ("Барселона"/ПСЖ), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд).
OFFICIAL: This is the FIFPRO Men’s World XI of 2021! pic.twitter.com/kxUO3d0PLg— (@TheEuropeanLad) January 17, 2022
Також організація визначила жіночу команду року.
До неї увійшли:
Воротар: Крістін Ендлер (ПСЖ/"Олімпік" Ліон)
Захисники: Міллі Брайт ("Челсі"), Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), Магдалена Ерікссон ("Челсі"), Венді Ренар ("Олімпік" Ліон)
Півзахисники: Естефанія Баніні ("Леванте"/"Атлетіко" Мадрид), Барбара Бонансі ("Ювентус"), Карлі Ллойд ("Нью-Джерсі"/"Нью-Йорк Готем")
Нападники: Марта ("Орландо Прайд"), Вівіанне Медема ("Арсенал"), Алекс Морган ("Тоттенгем" Хотспур/"Орландо Прайд"/"Сан-Дієго Вейв")
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