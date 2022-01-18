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З Мессі та Роналду, але без Салаха та Мбаппе: ФІФА оголосила команду року

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З Мессі та Роналду, але без Салаха та Мбаппе: ФІФА оголосила команду року

Стали відомі 11 найкращих футболістів 2021 року.

У понеділок, 17 січня, у Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021.

В рамках церемонії нагородження міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) назвала команду 2021 року.

До команди 2021 року увійшли:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ).

Захисники: Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Давід Алаба ("Баварія"/"Реал").

Півзахисники: Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Нголо Канте, Жоржіньо (обидва – "Челсі").

Нападники: Роберт Левандовскі ("Баварія"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Ліонель Мессі ("Барселона"/ПСЖ), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд).

Також організація визначила жіночу команду року.

До неї увійшли:

Воротар: Крістін Ендлер (ПСЖ/"Олімпік" Ліон)

Захисники: Міллі Брайт ("Челсі"), Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), Магдалена Ерікссон ("Челсі"), Венді Ренар ("Олімпік" Ліон)

Півзахисники: Естефанія Баніні ("Леванте"/"Атлетіко" Мадрид), Барбара Бонансі ("Ювентус"), Карлі Ллойд ("Нью-Джерсі"/"Нью-Йорк Готем")

Нападники: Марта ("Орландо Прайд"), Вівіанне Медема ("Арсенал"), Алекс Морган ("Тоттенгем" Хотспур/"Орландо Прайд"/"Сан-Дієго Вейв")

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