З Мудриком та Петряком: "Шахтар" назвав стартовий склад на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади на матч 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та німецьким "РБ Лейпцигом".

У середу, 2 листопада, донецький "Шахтар" зустрінеться з німецьким "РБ Лейпцигом" в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Команди визначилися зі стартовими складами на матч.

У "старті" донецького клубу вийде Іван Петряк. Він замінить травмованого Олександра Зубкова.

"Шахтар": Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре;

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік;

"РБ Лейпциг": Блазвіх – Сімакан, Гвардіол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаї, Вернер, Нкунку – Сілва;

Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Діалло, Новоа-Рамос, Хенрікс.

Матч "Шахтар" – "РБ Лейпциг" розпочнеться о 19:45 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.

Турнірне становище у групі F

Перед заключним туром "Шахтар" з 6 очками перебуває на третьому місці в групі F. Лідирує мадридський "Реал" (10), який вже забезпечив собів участь у плейоф ЛЧ . "РБ Лейпциг" (9) йде на другій позиції. Шотландський "Селтік" (2) замикає квартет і вже втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках.

. "РБ Лейпциг" (9) йде на другій позиції. Шотландський "Селтік" (2) замикає квартет і вже втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках. Щоб пробитися до наступного етапу турніру "гірникам" необхідно вигравати, натомість німецькому колективу для проходу достатньо й нічиєї.

У паралельному матчі "Реал" прийматиме "Селтік". Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" також розпочнеться 2 листопада, о 19:45 за київським часом.

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