"З Новим роком, брати": український ексфутболіст привітав російських друзів відео з Путіним

Колишній півзахисник полтавської "Ворскли" Олег Міщенко потрапив у скандал.

Колишній футболіст юнацьких збірних України та полтавської "Ворскли" Олег Міщенко оскандалився в соцмережах, опублікувавши відео з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна.

32-річний Міщенко вирішив привітати своїх друзів з Росії та виклав у сторіз Instagram, як дивиться привітання Путіна з настанням 2022 року.

"З Новим роком, брати!" - підписав відеоролик український ексфутболіст.

Своє привітання Міщенко адресував колишнім одноклубникам з пермського "Амкара", за який виступав у сезоні 2016/17. Зазначимо, що Олег зробив свою сторінку в Instagram закритою, але відео все одно потрапило до Мережі.

Міщенко є вихованцем академії київського "Динамо", проте за першу команду "біло-синіх" так і не зіграв. В Україні він відомий виступами за "Ворсклу", "Говерлу" і донецький "Металург". Також на його рахунку є виступи за юнацькі команди "синьо-жовтих" різних вікових груп.

У 2018 році Міщенко завершив кар'єру у віці 29 років. Зараз він працює з дітьми академії полтавської "Ворскли".

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