З новою зачіскою і ефектним декольте: наречена Роналду відвідала Венеціанський кінофестиваль

Обраниця футболіста з'явилася у стильному вбранні.
Джорджина Родрігес, наречена португальського форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, відвідала Венеціанський кінофестиваль.
Обраниця 36-річного нападника поділилася яскравими кадрами із заходу в Instagram. На фото Джорджина з'явилася у стильному вбранні з глибоким декольте і з новою зачіскою.
Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.
- Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
- Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
- А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду засвітила шикарні форми в купальнику.