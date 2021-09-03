З новою зачіскою і ефектним декольте: наречена Роналду відвідала Венеціанський кінофестиваль

З новою зачіскою і ефектним декольте: наречена Роналду відвідала Венеціанський кінофестиваль

Обраниця футболіста з'явилася у стильному вбранні.

Джорджина Родрігес, наречена португальського форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, відвідала Венеціанський кінофестиваль.

Обраниця 36-річного нападника поділилася яскравими кадрами із заходу в Instagram. На фото Джорджина з'явилася у стильному вбранні з глибоким декольте і з новою зачіскою.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.

народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає. Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.

і від сурогатної матері. А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду засвітила шикарні форми в купальнику.

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