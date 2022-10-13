З осіннім новачком: "Дніпро-1" назвав стартовий склад на четвертий матч у Лізі конференцій

Стали відомі стартові склади на матч 4-го туру групової стадії Ліги конференцій між дніпровським "Дніпром-1" та ліхтенштейнським "Вадуцем".

У четвер, 13 жовтня, "Дніпро-1" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграє з ліхтенштейнським "Вадуцем".

Команди визначилися зі стартовими складами на матч.

У "старті" дніпровського клубу вийде осінній новачок Фарес Балулі. Також у матчі візьме участь Домінго Бланко, який через травму пропустив два перші матчі "Дніпра-1" у Лізі конференцій.

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш, Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк, Балулі, Бланко, Довбик

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Юрчук, Кононов, Бусанелло, Громов, Логінов, Горбунов, Рубчинський, Когут, Танчик

"Вадуц": Бюхель, Фер, Ізік, Джемайлі, Іодіс, Гаіч, Джокіч, Добрас, Фоссо, Хаджи, Растодер

Запасні: Фозер, Шонд, Гельзер, Хаслер, Омерович, Зуттер, Чичек, Лохінгьор, Ульріх, Гьоссер, Сосере, Пепсі

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Додамо, що колектив Кучера розпочав свій єврокубковий шлях цього сезону з плейоф Ліги Європи, проте там був битий кіпрським АЕКом (1:2, 0:3). Як наслідок, після вильоту від кіпріотів, "Дніпро-1" перемістився до групи третього за престижністю клубного турніру Європи.

"Аполлон" починав у відборі Ліги чемпіонів, але не подолав кваліфікацію. Потім продовжив боротьбу у Лізі Європи, але поступився у плейоф турніру "Олімпіакосу". Переможець визначився у серії пенальті (3:1).

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