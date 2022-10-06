З Поповим та Бєсєдіним: "Динамо" назвало стартовий склад на третій матч у Лізі Європи

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та французького "Ренна" на матч 3-го туру групової стадії Ліги Європи сезону-2022/23.

У четвер, 6 жовтня, київське "Динамо" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 зіграє проти французького "Ренна".

Команди визначилися зі стартовими складами на матч.

З перших хвилин зіграє захисник Денис Попов та форвард Артем Бєсєдін.

"Ренн": Манданда, Мелінг, Теате, Родон, Ассіньон, Терр'є, Тет, Угочукву, Буріжо, Гуйрі, Мойер.

Запасні: Алемдар, Сален, Трюффер, Калімуендо-Мюїнга, Ву, Белосьян, Аблен, Г. Дуе, Д. Дуе, Франкуаз.

"Динамо": Бойко, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв, Бєсєдін, Циганков.

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота.

Матч "Ренн" - "Динамо" Київ розпочнеться сьогодні, 6 жовтня, о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

В іншому матчі групи B турецький "Фенербахче" прийматиме кіпрський клуб АЕК Ларнака. Ця зустріч також розпочнеться 6 жовтня о 22:00 за київським часом.

"Динамо" в групі Ліги Європи: турнірне становище

Після двох стартових турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Ренн" (4) і "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Поєдинки 4-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 13 жовтня: "Динамо" - "Ренн", АЕК Ларнака - "Фенербахче".

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду другого за престижністю єврокубку "Динамо" в Стамбулі програло "Фенербахче", після чого підопічні Мірчі Луческу в Кракові поступилися АЕКу.

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