З Роналду та Левандовські: IFFHS назвала символічну збірну Європи за підсумками 2021 року

З Роналду та Левандовські: IFFHS назвала символічну збірну Європи за підсумками 2021 року

Більшість футболістів грають у АПЛ.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) презентувала символічну збірну 2021 року з футболістів європейських збірних.

Як повідомляє офіційний сайт організації, місце на тренерському містку зайняв 47-річний наставник англійського "Челсі" німець Томас Тухель.

Зазначимо, що 6 із 11 футболістів у команді року Європи виступають за клуби англійської Прем'єр-ліги.

Символічна збірна-2021:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ).

Захисники: Рубен Діаш (Португалія, "Манчестер Сіті"), Джорджо К'єлліні (Італія, "Ювентус"), Леонардо Бонуччі (Італія, "Ювентус"), Сесар Аспілікета (Іспанія, "Челсі").

Півзахисники: Джорджіньо (Італія, "Челсі"), Н'Голо Канте (Франція, "Челсі"), Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті").

Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, "Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовські (Польща, "Баварія").

Читайте також:

Ще одне досягнення: керманича лідера АПЛ назвали найкращим тренером року

Забитий м'яч української футболістки визнаний найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів: відео

Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ: відео шикарного асиста українця