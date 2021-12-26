З Роналду та Левандовські: IFFHS назвала символічну збірну Європи за підсумками 2021 року

Більшість футболістів грають у АПЛ.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) презентувала символічну збірну 2021 року з футболістів європейських збірних.
Як повідомляє офіційний сайт організації, місце на тренерському містку зайняв 47-річний наставник англійського "Челсі" німець Томас Тухель.
Зазначимо, що 6 із 11 футболістів у команді року Європи виступають за клуби англійської Прем'єр-ліги.
Символічна збірна-2021:
Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ).
Захисники: Рубен Діаш (Португалія, "Манчестер Сіті"), Джорджо К'єлліні (Італія, "Ювентус"), Леонардо Бонуччі (Італія, "Ювентус"), Сесар Аспілікета (Іспанія, "Челсі").
Півзахисники: Джорджіньо (Італія, "Челсі"), Н'Голо Канте (Франція, "Челсі"), Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті").
Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, "Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовські (Польща, "Баварія").
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