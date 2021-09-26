З розсіченням у Олександра і гематомою в Ентоні: Усик і Джошуа зустрілися після бою

Суперники проявили один до одного повагу.
Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO українець Олександр Усик зустрівся із британцем Ентоні Джошуа після їхнього очного бою.
Суперники обмінялися рукостисканнями і зробили спільний знімок у підтрибунному приміщенні стадіону "Тоттенгем Готспур", де і відбувся їхній поєдинок. На знімку чітко видно розсічення в українця і гематому під правим оком у британця.
Respect #JoshuaUsyk pic.twitter.com/ubb7T4JTEB— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
- Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.
- На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.