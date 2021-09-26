З розсіченням у Олександра і гематомою в Ентоні: Усик і Джошуа зустрілися після бою

З розсіченням у Олександра і гематомою в Ентоні: Усик і Джошуа зустрілися після бою

Суперники проявили один до одного повагу.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO українець Олександр Усик зустрівся із британцем Ентоні Джошуа після їхнього очного бою.

Суперники обмінялися рукостисканнями і зробили спільний знімок у підтрибунному приміщенні стадіону "Тоттенгем Готспур", де і відбувся їхній поєдинок. На знімку чітко видно розсічення в українця і гематому під правим оком у британця.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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