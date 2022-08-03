З Шепелєвим та Буяльським: стали відомі стартові склади команд на матч "Динамо" - "Штурм"

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та австрійського "Штурма" на перший поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
У середу, 3 серпня, "Динамо" Київ продовжить боротьбу у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" протистоятимуть австрійському "Штурму" в рамках 3-го раунду кваліфікації турніру.
Команди визначилися зі стартовими складами на першу зустріч.
"Динамо": Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Буяльський.
Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота.
"Штурм": Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте — Станкович — Гірлендер, Прасс — Горват — Саркарія, Гейлунн.
Запасні: Шютценауер, Джуліані, Боркович, Демаку, Ороц, Кронбергер, Інголич, Лінг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.
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Нагадаємо, що переможець протистояння "Динамо" – "Штурм" зіграє з переможцем пари "Бенфіка" – Мітьюлланд у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.
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