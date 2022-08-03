З Шепелєвим та Буяльським: стали відомі стартові склади команд на матч "Динамо" - "Штурм"

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та австрійського "Штурма" на перший поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У середу, 3 серпня, "Динамо" Київ продовжить боротьбу у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" протистоятимуть австрійському "Штурму" в рамках 3-го раунду кваліфікації турніру.

Команди визначилися зі стартовими складами на першу зустріч.

"Динамо": Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Буяльський.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота.

"Штурм": Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте — Станкович — Гірлендер, Прасс — Горват — Саркарія, Гейлунн.

Запасні: Шютценауер, Джуліані, Боркович, Демаку, Ороц, Кронбергер, Інголич, Лінг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.

Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті. Крім того, подивитись матч "Динамо" – "Штурм" можна на платформі "Київстар ТБ".

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте додаток "Київстар ТБ" або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у додаток та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТВ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.



Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV, Apple TV, планшетах та у браузері на компʼютері абонентам усіх операторів мобільного звʼязку України.

Нагадаємо, що переможець протистояння "Динамо" – "Штурм" зіграє з переможцем пари "Бенфіка" – Мітьюлланд у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Кваліфікація Ліги чемпіонів: "Бенфіка" Яремчука розбила данців, дебютант турніру сенсаційно розібрався з "Рейнджерс"

"Сподіваюся, скоро так і буде": футболіст збірної України хоче покинути клуб, який тренує росіянин

"Дніпро-1" дізнався потенційних суперників у плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи