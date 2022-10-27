З трьома воротарями в запасі: "Дніпро-1" оголосив стартовий склад на матч Ліги конференцій

Стали відомі стартові склади на матч 5-го туру групової стадії Ліги конференцій між "Дніпром-1" та кіпрським "Аполлоном".

У четвер, 27 жовтня, "Дніпро-1" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграє проти кіпрського "Аполлона".

Команди визначилися зі стартовими складами.

"Дніпро-1": Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Назаренко, Піхальонок, Танчик, Довбик;

Запасні: Кінарейкін, Рибак, Юрчук, Логінов, Бузенелло, Когут, Кононов;

"Аполлон": Йовановіч, Кабрал, Кір’яку, Йовановіч, Алесамі, Колль, Шполяріч, Піттас, Онженда, Йостен, Генті.

Зазначимо, що в запасі дніпрян на матч 3 воротарі і всього 4 польові гравці.

Після чотирьох турів "Дніпро-1" з 7 очками посідає другу сходинку свого квартету. АЗ очолює групу з 9 балами, "Аполон" (4) йде третім. "Вадуц" (2) - останній.

Поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 3 листопада: АЗ - "Дніпро-1", "Аполлон" - "Вадуц".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із клубами, які фінішують третіми на груповому етапі Ліги Європи.

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