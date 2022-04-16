З Україною в серці: англійський клуб зіграв матч у синьо-жовтій формі (фото)

Представник третього за силою дивізіону вирішив підтримати українців.
У п'ятницю, 15 квітня, в рамках 43-го туру Першої ліги чемпіонату Англіїі відбувся поєдинок між "Уіком" та "Плімутом" - 2:0.
Команда господарів поля вирішила підримати Україну у війні з російськими окупантами.
На матч футболісти вийшли у синьо-жовтій формі, про що повідомили на сторінці клубу в Facebook.
Зазначимо, що "Уіком" після 43-х турів перебуває у турнірній таблиці на четвертій сходинці, набравши 78 очок – від другого місця, яке дозволяє напряму піднятись у Чемпіоншип, команду відділяє 5 пунктів.
Нагадаємо, що півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко висловився про моторошні злочини російських окупантів на території України.
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