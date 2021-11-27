"З Україною в серці": відомий тенісист зворушливо попрощався зі збірною

Сергій Стаховський анонсував свій останній матч за національну команду.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський оголосив про завершення кар'єри в національній збірній.

Про це 35-річний тенісист написав на своїй сторінці в Facebook.

27 листопада "синьо-жовті" продовжують командну дуель проти Норвегії на Кубку Девіса (поки що наша команда поступається 0:2 - прим.). На сьогодні заплановано ще три поєдинки, один з яких парний.

Стаховський зіграє в парі з Денисом Молчановим проти Каспера Рууда й Віктора Дурасовича. Це буде потенційно останній матч у кар'єрі Стаховського в національній команді.

"Сьогодні потенційно мій останній матч за збірну України з тенісу. Дивлюся з оптимізмом та впевненістю. Починаючи від 2006 року, я мав честь захищати синьо-жовтий прапор. Провів 77 матчів.

Для мене було, є і завжди буде найвищою нагородою - стояти на корті, коли звучить гімн України! Емоції, які я здобув від перемог, просто фантастичні! Поразки - були безсонними ночами та розчаруванням. Я дуже радий, що цього дня поряд зі мною моя кохана, яка підтримує мене останні 10 років, чекає вдома та виховує трьох наших діток. Дякую, Анфісо Стаховська.

На жаль, мої батьки так і не змогли прилетіти через карантинні обмеження. Але я дякую їм найбільше на світі, за те, що вони дали мені шанс займатися тенісом, за їхню любов і турботу, за те, що зробили мене людиною, яка втілила і продовжує втілювати свої мрії.

Дуже вдячний усім уболівальникам, які підтримували та підтримують мене, бо без вас усе це не мало б жодного сенсу. Спасибі всім. З Україною в серці", - написав Стаховський.

Сьогодні потенційно мій останній день у збірній України з тенісу! Дивлюсь з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006... Опубліковано Sergiy Stakhovsky Пʼятниця, 26 листопада 2021 р.

Стаховський - колишня перша ракетка України. За свою кар'єру він виграв 4 титули АТР в одиночному розряді та стільки ж у парному.

На турнірах серії Великого шолому найкращим результатом Стаховського був вихід до 3-го раунду (1/16 фіналу).

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