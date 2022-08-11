З Вантухом і Кабаєвим: стали відомі стартові склади команд на матч "Університатя" - "Зоря"

Стали відомі стартові склади луганської "Зорі" та румунської "Університаті" на другий поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2022/23.
У четвер, 11 серпня, "Зоря" Луганськ зіграє другий матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти румунської "Університаті".
Команди визначилися зі стартовими складами на зустріч.
"Зоря": Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко, Назарина, Булеца — Крістіан, Нагнойний, Кабаєв.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Бражко, Мішнєв, Хлань, Алібеков, Безбородько, Сміян, Снурніцин, Алефіренко.
"Університатя": Лазар — Кепеціне, Папп, Сілва, Банку — Крецу, Матей — Ганка, Баярам, Іван — Кольич.
Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Кімпану, Ністор, Рівалдіньйо, Вледою, Маркович, Кепеціне, Рогуліч, Мартіч, Віне.
Нагадаємо, що напередодні поєдинку Ліги конференцій румунський клуб призначив нового головного тренера.
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