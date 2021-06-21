З'явилося ефектне промо до довгоочікуваного бою Ломаченка з Накатані

Бій відбудеться 27 червня.

Усе менше часу залишається до поєдинку між українцем Василем Ломаченком та японцем Масайоші Накатані.

Так, YouTube-канал Top Rank Boxing опублікував офіційне промо до цього довгоочікуваного бою.

Зазначимо, що відео зроблене в стилі "Матриці". Аналогічним чином раніше був презентований бій за допомогою постера.

Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). За київським часом це буде ранок 27 червня, бій розпочнеться орієнтовно о 05:00.

Раніше Ломаченко висловився про бій проти Накатані, який володіє поясом WBO Inter-Continental.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.

У жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси , якими володів, у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом. Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник послав його на *** .

, якими володів, у поєдинку з американцем Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник . На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Раніше розповідалося, що Ломаченко потрапив до списку найкращих боксерів планети.

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